◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）のオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、2回に中前打を放ったが、大差を付けられたこともあり、7回の第4打席で代打を送られ途中交代した。現地21日は「父の日」とあり、水色のバットにスパイクで試合に臨んだ。オリオールズ先発のヤングに対し、初回は四球を選び、マンシーの左前打で