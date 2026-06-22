【天気】北海道〜北陸は雲に覆われます。土日に梅雨入りした北陸や東北は雨で、カミナリが鳴って強く降るところがありそうです。道路の冠水などに注意してください。関東や東海は日中は晴れそうです。洗濯物もよく乾くでしょう。近畿と中国・四国は晴れ間はありますが、雲が多いでしょう。九州は雲に覆われて、午後は次第に雨になりそうです。沖縄は晴れるでしょう。【日中の気温】雨になる東北や北陸は朝から気温はあまり上がりま