◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。現地時間で「父の日」ということもあり、球団公式ＳＮＳでは「Ｔｏｒｕ’ｓｓｏｎ（徹の息子）」と紹介された大谷だったが、１―１０と９点ビハインドとなった７回２死の第４打席には立つことなく、代