【ナッシュビル（米テネシー州）２１日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアを４―０で下し、決勝トーナメント進出に大きく前進した日本代表は、激闘から一夜明け、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米ナッシュビルに戻った。宿舎に到着すると、選手たちはリラックスした表情でバスから降り、ホテル内へと入っていった。チームはこの日、予定していたピッチでのトレーニングをキャンセルし、宿舎