霧島市隼人町の温泉施設で、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています。きのうの捜索では見つからず、警察と消防はけさ早くから捜索を再開しています。 行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣（れお）くん5歳です。 警察と消防は、現場付近の川を中心に捜索を再開しています。 母親からの通報内容は？ 警察や消防によりますと21日午後3時40分ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれ