グリーン周りからミスをしにくく最も簡単なパットアプローチとは パットアプローチ~グリーン周りからミスをしにくいもっとも簡単なアプローチ グリーン周りからのアプローチで、ダフリやトップなどのミスがもっとも起こりにくいのはパッティング。だから誰しもがパターで寄せたいと思うのです。でも、ほとんどの場合、ライン上に長い芝や傾斜など障害物があって、思ったよう