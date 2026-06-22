力みも解消でき体をスムーズに動かせるスイングとは！？ 両ヒジはなるべく体の近くのポジションにキープ 体の中心から動かすイメージは、「インナーマッスル」と呼ばれる骨の表層部に近い筋肉から稼働させることに通じます。体の内側を使って動かすと効率よく動かせるというわけです。たとえばカバンを手に持つとして、同じ重さでも持ち方で軽く感じられたり重く感じたりしますよね。 普通に腕を下