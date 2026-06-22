週明けのドル円は１６１．３０円台、中東情勢警戒も先週末終値からの動きは限定的＝東京為替 ドル円は１６１．３０円台での推移。イランがホルムズ海峡の再封鎖を示したことなどが警戒感につながっているが週明けはややドル高も、とりあえず落ち着いた動きで始まっている。 USJDPY 161.37