【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00 予想3.0%前回3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート1年）) 予想3.5%前回3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート5年）) 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（5月）21:30 予想0.8%前回0.4%（前月比) 予想3.0%前回2.8%（前年比) 【ユーロ圏】 ユ&#12540