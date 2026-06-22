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米株価指数先物下落して始まる、米イラン協議が一時停止 東京時間07:10現在 ダウ平均先物SEP 26月限51827.00（-181.00-0.35%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7548.00（-22.75-0.30%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30606.25（-113.50-0.37%）