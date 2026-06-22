ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、フィリップ国王一家とともに滞在先の城で撮影に応じられました。天皇皇后両陛下は現地時間21日午後6時半すぎ、滞在先の王室の別邸「シエルニョン城」でベルギーのフィリップ国王、マチルド王妃や長女で皇太子のエリザベート王女など4人のお子さまたちと撮影に応じ、終始和やかに笑顔で会話をされていました。20日ベルギーに入り、シエルニョン城に到着した際、国王夫妻の出迎えを受けた両