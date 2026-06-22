気象予報士でタレントの穂川果音（40）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“背徳のパックン”ショットを公開した。「フライドポテト、背徳の味…今週も1週間お疲れ様でした〜」とつづり、ノースリーブのニット姿でポテトをくわえているショットなどをアップ。ハッシュタグで「フライドポテト」「バーのポテト好き」「ホテルバー」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「どでかいフライドポテトですねサマーニ