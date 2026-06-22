ＭＬＢが２１日（日本時間２２日）、インスタグラムを更新。父の日に合わせて、現役選手と父親の２ショット写真を複数投稿した。ドジャースの大谷翔平投手や、ブルージェイズのウラディミール・ゲレロＪｒ．内野手、エンゼルスのマイク・トラウト外野手らは幼少期の写真がアップされた。ネットでは「翔平はパパそっくり」「どっちが翔平？（笑）」「ゲレロは全然変わってないね」「ゲレロはなぜそんなにかわいい…」「トラウ