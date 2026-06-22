今回は、40代の婚活中の男性が厳しい現実をみたエピソードを紹介します。20代の女性と結婚したかったけど…「俺は45歳の会社員です。最近結婚したいなと思うようになり、結婚相談所に登録して婚活を始めました。俺の結婚相手の希望は『共働き』『年収400万以上』『家事を全部やってくれる』『子供は2人以上産んでくれる』『20代』『実家で両親と同居してくれる』女性です。ただ条件に合った女性が見つからず、仕方なく30代の女性と