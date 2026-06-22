[6.21 W杯G組第2節 ベルギー 0-0 イラン ロサンゼルス]北中米ワールドカップは現地時間21日、G組第2節のベルギー代表対イラン代表を行い、0-0のスコアレスドローで終わった。27日に行われる第3節でベルギーはニュージーランド、イランはエジプトと対戦する。前半9分のベルギーの攻撃。左サイドでボールを受けたMFレアンドロ・トロサールが巧みなステップからDFを振り切りポケットに侵入。マイナスのクロスに合わせたのはMFケ