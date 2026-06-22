開催：2026.6.22 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 6 - 8 [パイレーツ] MLBの試合が22日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパイレーツが対戦した。 ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するパイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズで試合は開始した。 2回裏、7番 スターリン・トンプソン 3球目を打っ