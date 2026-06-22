開催：2026.6.22 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 3 - 1 [Rソックス] MLBの試合が22日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとRソックスが対戦した。 マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。 2回裏、6番 ドミニク・カンゾーン 6球目を打ってレフトスタンドへのホームラ