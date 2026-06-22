ＫＤＤＩの松田浩路社長＝写真＝が読売新聞のインタビューに応じ、ＡＩ（人工知能）向けデータセンターや光通信など次世代インフラの整備のため、２０４０年までに１０兆円規模の投資を行う方針を明らかにした。ＫＤＤＩは２８年度までの３年間でＡＩ関連インフラに１・２兆円を投資する方針で、今後投資を加速する。松田社長は「経済安全保障の観点からも、社会インフラ企業として覚悟を持って整備を進めていきたい」と力を込