北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。5月のリーグ戦で今季絶望となる大怪我を負い、大会メンバーからも外れた三笘薫が見せた反応に、ファンの視線が集まっている。英プレミアリーグのブライトンに所属する三笘は、5月に行われたリーグ戦で左太もも裏付近を負傷。今季絶望となる大怪我