ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』より、TOKYO MERオリジナルメンバー3名、中条あやみ、佐野勇斗（M！LK）、ジェシー（SixTONES）の出演が発表された。中条が大阪MER、佐野勇斗が名古屋MER、ジェシーが札幌MERとして、MERに帰ってくる。【写真】中条あやみが大阪、佐野勇斗が名古屋、ジェシーが札幌のMERへ！各TEAMビジュアル本作は、2021年にTBS日曜劇