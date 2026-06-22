ニチレイレディス最終日国内女子ツアー・ニチレイレディス最終日が21日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。6位で出た政田夢乃（なないろ生命）は5バーディー、ボギーなしの67で回って通算12アンダー。プレーオフ（PO）進出には1打届かず、4位で大会を終えた。それでも今季6度目のトップ10入り。来季シード権はほぼ手中に収めているが、本人は目標をそれよりも高く設定していることを明かした。最終18番