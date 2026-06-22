「月刊アフタヌーン」連載中の漫画を実写化する映画『ワンダンス』の公開日が11月27日に決定。主人公カボ役として、ボーイズグループ「＆TEAM」のJOが映画初主演することが発表された。【動画】JOが原作再現！『ワンダンス』ダンス映像本作は、自分の気持ちを上手く表現できない吃音（きつおん）症の高校生・小谷花木が、人目を気にせずダンスに没頭する同級生・湾田光莉に衝撃を受け、ダンスの世界に飛び込み、魅了されてい