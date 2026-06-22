◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦ベルギー０―０イラン（２１日、ロサンゼルス競技場）ＦＩＦＡランク９位のベルギーが同２０位のイランと対戦し、スコアレスドローに終わった。ベルギーは後半２１分、ＤＦヌゴイがドグソ（ＤＯＧＳＯ＝決定的な得点機会の阻止）で一発退場となり、これで今大会のレッドカードは８枚となった。１１日（日本時間１２日）に行われたメキシコ―南アフリカの開幕戦でいきなり３枚のレ