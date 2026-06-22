ある魚の標本がSNS民に大きな衝撃を与えている。 【写真】お腹のところがガラ空きですねマンボウの骨格標本 投稿された画像に写っているのは、不思議な形をしたマンボウの骨格標本だ。 巨大な体に似合わない繊細で貧弱な骨の構造が、黒い背景に浮かび上がる姿は芸術品のような美しさ。Xに投稿したのは「いのししの人（@inoshishinohito）」さん。約160万回表示されたこの投稿には「マンボウってこんな骨なの？」と驚きの声が