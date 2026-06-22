BBCの生放送ではチャーリー・アダムが解説した日本の第2戦は英国の現地時間で午前5時キックオフとなり、BBCの生放送は両チームが入場する直前の4時50分から開始された。前回の午後9時キックオフだったオランダとの初戦は1時間前から放映され、ロイ・キーン、ガリー・ネビル、アンジェ・ポステコグルーの3人が並ぶ豪華解説陣が試合前の展望を語り、ハーフタイム、そして試合終了後も熱い口調で試合を振り返った。しかし、今回