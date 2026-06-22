スウェーデンのケルテス記者が語った日本代表は現地時間6月25日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ第3戦で、スウェーデンと対戦する。初戦のチュニジア戦は5-1と大勝したが、第2戦のオランダ戦では1-5の大敗。大会直前の強化試合でもノルウェー、ギリシャに苦しむなど、現地では不安の声が広がっている。スポーツ国営放送SVT（Sveriges Television AB）のスポーツ記者で