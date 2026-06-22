覚醒したロシアの点取り屋怒涛のゴールラッシュで新記録樹立1930年の創設から、これまで数々のドラマを生み出してきたFIFAワールドカップ（W杯）。4年に一度の祭典で起きた印象的な出来事を振り返る「W杯事件簿」。今回は、1994年米国大会で一人のロシア人ストライカーが打ち立てた、いまだ誰にも破られていない驚異のゴール記録と、それにまつわる知られざるエピソードにスポットライトを当てる。舞台となったのは、グルー