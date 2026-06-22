米国とイランは21日（現地時間）、スイス・ビュルゲンシュトックで終戦了解覚書（MOU）締結後初めて対面した。17日に両国が終戦了解覚書（MOU）を締結してから4日後のことだ。米交渉団を率いるJ・D・バンス副大統領は前日に米国を出発し、この日スイスに到着した。バンス副大統領は出発前、記者団に対し「2日ほど協議を行う予定だ」とし、「核問題とレバノン停戦問題で進展が得られることを期待している」と述べた。スティーブ・ウ