「ニッポン、ニッポン、ニッポン」。21日（日本時間）、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第2戦の日本対チュニジア戦が行われたメキシコ・モンテレイスタジアム。南側スタンドでは、日本サッカー代表の象徴である青いユニホームを着た「ウルトラス・ニッポン」（日本サポーター集団）をはじめとする日本ファンが声を上げた。すると反対側のスタンドからは「ハポン（スペイン語で日本）、ハポン、ハポン」と応じる声が