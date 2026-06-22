東武鉄道 北関東ブリッツァーズの藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が、満面の笑みでモニターを食い入るように見つめていた。6月20日に放送された将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Bリーグ第2試合。この日の第2局は、新導入の「心拍数」リアルタイム表示によって対局者の“心の声”が丸裸にされ、ファンも棋士も釘付けになる人間ドラマを生み出した。【映像】藤井六冠もワク