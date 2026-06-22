イギリスがEU＝ヨーロッパ連合からの離脱を決めた国民投票から、今月23日で10年となります。これを前にロンドンで20日、EUへの再加盟を訴えるデモが行われました。ロンドンで20日に行われたEUへの再加盟を訴えるデモには、主催者によりますと、およそ1万7000人が参加しました。イギリスがEU離脱を決定した国民投票から今月23日で10年となります。最新の世論調査では、EU離脱は「間違いだった」と答えた人が57％と、「正しかった」