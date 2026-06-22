『3934km国境を越えて』（フアン・カルロス・ケサダス 著／星野由美 訳）人が移動することは困難なことなのだろうか。お金があり、帰るところがあれば、何も難しくはない。多くの国はそういう人なら歓迎してくれる。だが、そうでなければ徹底的に行く手を阻まれる。それが本書の主人公、「ネコ」というあだ名の少女に起きたことだ。9歳の彼女は中米エル・サルバドルの貧しい海沿いの町に生まれた。アメリカのコロラド州