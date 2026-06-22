フィリピン航空は、名古屋/中部〜セブ線でシルバーウィークにチャーター便を運航する。名古屋/中部発が9月19日、セブ発が9月22日の1往復を運航する。通常は乗り継ぎ便となり8時間半以上かかるものの、直行便では約4時間半に短縮される。ツアー商品はエイチ・アイ・エス（HIS）が販売している。往復とも受託手荷物は20キロまで付帯する。旅行代金は219,000円から。ツアーデスクも設ける。■ダイヤPR名古屋/中部（11：20）〜セブ（