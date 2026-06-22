月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します!2026年5月号の金メダルはココだ！クリアなダシの海にぽっかり浮かぶ美味のクロワッサン島『中ノ森』＠小伝馬町一皿おでんクロワッサン 429円『中ノ森』一皿おでんクロワッサン 429円間違えてダシに