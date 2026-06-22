朝食はパンだけ、コーヒーだけ、あるいは食べずに出かける――「何を食べればいいかわからない」まま朝を過ごしている人は多い。医師が示す朝食の正解は、思っているよりずっとシンプルだ。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）朝食に必要なのは、たった3つの要素だけ朝はバタバタしてい