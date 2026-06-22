「70代になった親と、あとどれくらい一緒に過ごせるのだろう」。ふと、そんなことを考える瞬間はないだろうか。これからの時間をよりよいものにするために、いまあらためて意識したいことがある。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編