●これから夜にかけて弱い雨が降ったり止んだり。折り畳み傘を忘れずに●午後になるほど空気のムシムシ感が増す●台風7号の影響により、今後緊張感の高まる大雨が発生する可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう21日(日)から今朝にかけて、県内周辺は大きな天気の崩れはありませんが、大陸方面からはまとまった雲が流れ込んできています。 この雲は南西諸島付近から東西に大きく伸びている梅雨前線や気圧の谷によるもので