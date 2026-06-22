佐野と田中の2ボランチは、豊富な運動量で攻守に貢献した(C)Getty Images驚くべき精度の高さだ。現地時間6月20日、サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）F組第2節が行われ、森保一監督率いる日本代表は、チュニジア代表を4−0で撃破。貴重な勝ち点3を手にし、決勝トーナメント進出へ大きく近づいたこの一戦では、ボランチコンビの輝きにも注目が集まっている。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東