3戦目を待たずに敗退が決定したチュニジアに厳しい批判が寄せられている(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）大会初戦後、監督交代が行われ注目を集めたチュニジアは、巻き返しを期した日本戦で0-4と敗戦。2連敗でグループリーグ敗退が決定した。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見るスウェーデンとの初戦で1-5で敗れた直後、エルヴェ・ルナール新監督が就任。短期間でチーム