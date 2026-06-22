最終型パジェロ。東南アジアでは高級クロスカントリー4×4として認知されていた。新世代モデルで往年の栄光を取り戻せるか（筆者撮影）道なき道を走るためのクルマ、クロスカントリー4×4。かつてそのカテゴリーで圧倒的な人気を獲得しながら2019年に日本での販売を終了、2021年に海外向けの生産も完全終了した三菱自動車「パジェロ」が戻ってくる。2024年に日本経済新聞が次世代型パジェロの開発をスクープしていたが、三菱自