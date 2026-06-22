歌手の華原朋美（51）が19日、自身のXを更新。息子（6）への手作り弁当を披露した。【写真】「すごーい！おいしそう！」息子への“白米多め”手作り弁当を披露した華原朋美華原は、「おもちちゃん食べてくれたかな？チキンの甘煮、ハンバーグ、ポテト、フルーツトマト、ミルキークイーンの白米 白米大好きだから多めに#華原朋美#息子#お弁当#お昼ご飯」とつづり、多めの白米をメインに、おかずにはかわいらしいデザイ