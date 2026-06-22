俳優の舘ひろし（76）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、生き方に憧れる大先輩俳優を明かした。舘が名前を挙げたのは、1997年に65歳で死去した名優・勝新太郎さん。舘は「やっぱり勝さんは、凄い人でしたね」と語り、「勝さんらしいな」と思ったというエピソードを披露。それは、1988年5月の石原裕次郎さんの納骨式のことで、その日は雨が降っていたという。「本堂からお墓まで結構距離があるん