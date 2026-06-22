2026年度補正予算案が参院予算委で可決された（2026年6月5日、写真：共同通信社）「予習をしなければならないから週末は休めない」――。フランスのエビアンで開催されたG7サミット（主要7カ国首脳会議）から帰国した翌日の6月19日、参議院の議院運営委員長と同予算委員長を首相公邸に招いて会食した際、高市早苗首相はそう語ったという。真夜中までひとり執務室で資料を読み込むスタイルを続ける高市首相である。「予習」とは22