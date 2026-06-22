アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。15日（現地時間14日）にアメリカ・テキサス州アーリントンのダラススタジアムで開催された、FIFAワールドカップ2026（W杯）グループステージの日本代表初戦となるオランダ戦を観戦したことを、現地での写真を添えて報告した。【写真】「勝利の女神降臨」ダラススタジアムでの“現地ショット”を披露した玉井詩織玉井は「念願の！W