アメリカとイランは21日、戦闘終結に向けた覚書への署名後、初めての協議をスイスで開催しましたが、イラン代表団はトランプ氏の発言に抗議し、退席したということです。戦闘終結に向けた覚書への署名後、最終合意を目指す初めての協議は、スイスで21日行われました。アメリカはバンス副大統領、イランはアラグチ外相らが出席し、仲介国のパキスタンとカタールも参加しました。こうした中、トランプ大統領は21日、SNSでイランに対