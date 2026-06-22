6月12日、米宇宙開発企業スペースXが上場した。創業者イーロン・マスク氏は純資産1兆ドル（約160兆円）の大台を突破し、世界初の「兆万長者（トリリオネア）」が誕生した。だが、上場で人生が激変したのは、マスク氏だけではない。海外紙の報道で次々と明らかになっているのが、一夜にして億万長者の仲間入りを果たした“ある人々”の存在だ――。2020年1月19日、NASAのケネディ宇宙センターでNASAと記者会見をするスペースXのイー