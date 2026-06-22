NHK「風、薫る」では、ナースのりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が見習いとして修業を積み、“看護婦”としての第一歩を踏み出すシーンが描かれる。モチーフとなったうちの一人、大関和はどのような看護師だったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に、和の人物像に迫る――。NHK放送センター（写真＝Syced／CC-Zero／Wikimedia Commons）■大関和、肉食系で我が道をいくタイプNHK朝の連続テレビ小説「風、薫る」