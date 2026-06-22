元車椅子テニスプレーヤーの国枝慎吾さんが始球式に登場した【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間22日・ロサンゼルス）元車椅子テニスプレーヤーの国枝慎吾さんが21日（日本時間22日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース-オリオールズの試合前始球式に登場し“お宝グラブ”を披露した。ユニクロのグローバルブランドアンバサダーを務めている縁もあり、任された大役ではノーバウンド投球を見せた。思いの込もっ