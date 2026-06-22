約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈なぜ日本の裁判は「調書依存」から抜け出せないのか…終戦直後の治安悪化と深刻な裁判官不足が引き金だった〉に引き続き、現行刑訴法の最大の問題点とその歴史について詳しく見ていきます