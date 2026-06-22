ソフトバンク育成8位の北斗が2軍で示す底知れぬ可能性異色の育成ルーキーが日に日に評価を高めている。ソフトバンクに育成8位で入団した北斗（ほくと）投手が2軍で躍動中。12球団最後にドラフト指名された右腕に「楽しみな逸材」「116番目の男」「バレてしまった」とファンが熱視線を送っている。昨秋のドラフト、最後の116番目に名前を呼ばれた右腕が、プロの舞台で覚醒を遂げつつある。2軍戦登板は5月に入ってからとなったが